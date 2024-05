LIVE MotoGP, GP Italia 2024 in DIRETTA: riparte la sfida tra Bagnaia e Martin al Mugello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove del GP d’Italia, settimo atto della stagione di MotoGP. Sul circuito impegnativo del Mugello, piloti e squadre andranno a caccia di risposte in termini di messa a punto, pensando alle qualifiche di domani e alla gara domenicale, senza ovviamente dimenticare della Sprint Race.

Riprende il confronto diretto per il titolo mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco, reduce dal successo domenicale in Catalogna, va in cerca di continuità. I tre zero consecutivi nelle Sprint Race sono stati mitigati da ottime prestazioni nel format classico dell’ultimo giorno del week end, ma per poter essere un avversario all’altezza dell’iberico servirà cambiare passo.

Martin, infatti, ha fatto vedere grande costanza di rendimento. È anche vero però che, messo sotto pressione, ha dimostrato anch’egli di essere incline all’errore nel corso delle qualifiche. Ci si aspetta poi tanto da Marc Marquez in sella alla Ducati del Team Gresini e si confida nell’ascesa degli altri piloti italiani come Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Si comincia alle 10.45 con le prime prove libere, poi alle 15.00 le Pre-Qualifiche.