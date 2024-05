Skateboard, Alex Sorgente eliminato in semifinale alle Olympic Qualifier di Shanghai

A Shanghai (Cina) prosegue il primo atto delle Olympic Qualifier Series, l’appuntamento su due eventi (il secondo si disputerà tra un mese a Budapest) che assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto concerne lo skateboard. Oggi sono andate in scena le semifinali del park maschile. Alex Sorgente, ultimo italiano rimasto in gara, non è riuscito a qualificarsi alla finale.

L’azzurro, numero 19 del ranking di ammissione ai Giochi, ha concluso al decimo posto con 78.87 punti, rimanendo fuori dall’atto conclusivo per 1.25 lunghezze che lo hanno separato dall’ottava piazza occupata dallo statunitense Gavin Bottger. L’australiano Keegan Palmer ha primeggiato (87.49) davanti allo statunitense Tate Carew (85.50) e ai brasiliani Luigi Cini (84.11), Pedro Barros (82.21) e Augusto Akio (81.72). Per la qualificazione ai Giochi è tutto rinviato all’evento di Budapest, al termine del quale si chiuderà il ranking di ammissione.