Sinner ritrova Kotov: lo spettro di Madrid da esorcizzare

Jannik Sinner ritrova il russo Pavel Kotov: l’unico precedente tra i due è davvero freschissimo, e risale al Masters 1000 di Madrid 2024. La sfida arrivò, così come accadrà a Parigi, ai sedicesimi, e l’azzurro si impose con lo score di 6-2 7-5 in un’ora e 38 minuti di gioco.

In quel match, però, iniziarono, o quantomeno emersero, i primi problemi all’anca per Jannik Sinner, che però strinse i denti in quell’incontro ed anche in quello successivo, quando sconfisse in rimonta l’altro russo Karen Khachanov agli ottavi.

Sinner, però, a causa dei problemi fisici, fu poi costretto ad alzare bandiera bianca prima del match dei quarti di finale, da giocare contro il canadese Felix Auger-Aliassime, e poi saltò anche gli Internazionali d’Italia di Roma. Ora un nuovo incrocio con Kotov…