Sinner potrebbe ritrovare al Roland Garros il giocatore da cui iniziarono tutti i guai a Madrid…

Jannik Sinner, dopo quasi un mese dal suo ultimo match ufficiale, è tornato in campo nella giornata di ieri battendo in tre set Christopher Eubanks e qualificandosi per il secondo turno del Roland Garros 2024. Al rientro dal periodo di pausa per l’infortunio all’anca destra, l’altoatesino si è imposto sul giocatore americano per 6-3 6-3 6-4 restando in corsa per il secondo Slam stagionale e per la possibilità di diventare numero 1 del mondo a fine torneo.

Il tabellone del Major parigino propone all’azzurro come prossimo avversario il veterano francese Richard Gasquet, che ha sfruttato bene la wild card regolando un po’ a sorpresa in tre set il croato Borna Coric. Sinner, nonostante una forma ancora lontana dal 100%, resta comunque ampiamente favorito per la vittoria e per proseguire il suo cammino al Roland Garros.

In un eventuale terzo turno Jannik incrocerebbe uno tra lo svizzero Stan Wawrinka (ex vincitore del torneo nel 2015) ed il russo Pavel Kotov, con quest’ultimo che non evoca dolci ricordi al 22enne nativo di San Candido. Il numero 2 al mondo infatti aveva manifestato proprio nel match di terzo turno a Madrid contro Kotov (vinto comunque 6-2 7-5) i primi segnali allarmanti del problema all’anca che lo ha poi costretto ad abbandonare l’evento spagnolo e a saltare gli Internazionali d’Italia.