Sinner non giocherà a Roma ma… su Topolino! La storia di Quacknik Spinner

Jannik Sinner non giocherà gli Internazionali d’Italia 2024 a causa di un problema all’anca destra, in attesa di capire se riuscirà a recuperare in tempo per disputare almeno il Roland Garros, ma lontano dai campi da tennis si appresta a fare il suo debutto assoluto su Topolino. Domani, mercoledì 8 maggio, sarà infatti disponibile l’edizione numero 3572 del popolare fumetto targato Disney in cui ci sarà spazio per il tennis ed in particolare per il campione azzurro.

“Adoro i fumetti, sono cresciuto con quelli pubblicati da Panini, ed è sempre emozionante per me leggerli. Cerco ancora di trovare il tempo per farlo, tra viaggi e partite“, ha dichiarato il numero 2 del ranking ATP per l’occasione. Nella sua versione “paperizzata”, Jannik Sinner diventa dunque Quacknik Spinner (protagonista della copertina) e farà la conoscenza dei vari personaggi Disney.

La storia in questione sarà “Zio Paperone e il coach inconsueto”, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina per i colori di Ilaria Castagna. Quacknik Spinner, giovane asso del Calisota, sarà ingaggiato da Paperon De’ Paperoni per gareggiare ai Duckburg Open, il primo torneo del Grande Sbam. Un allenatore davvero atipico, i cui piani verranno ostacolati dal nemico di sempre, Rockerduck.