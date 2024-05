Sinner-Mania al Foro Italico: preso d’assalto lo store Pigna e il n.2 del mondo si concede ai tifosi

Un vero e proprio assalto. Alle ore 16.00 di oggi era previsto un incontro con Jannik Sinner al Foro Italico di Roma, nello store della Pigna. Il celebre marchio legato a quaderni, diari, astucci, matite, penne e a tutto il kit scolastico, ha da tempo una partnership con il nostro portacolori. Proprio l’anno scorso fu inaugurata la “Collezione Jannik Sinner x Pigna, sfruttando l’iconico logo del tennista altoatesino le cui iniziali formano la sagoma stilizzata di una volpe, soprannome di Jannik sin da bambino.

Il 22enne pusterese è il grande assente di questa edizione 2024 del torneo di Roma. I grandi risultati di quest’anno hanno portato il fenomeno della “Sinner-Mania” su livelli molto alti e non stupisce affatto che la presenza dei fan all’incontro sia stata assai numerosa e rumorosa. Il n.2 del mondo, con la solita disponibilità, non si è sottratto alle richieste d’autografi.

Successivamente, Sinner ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto di quanto descritto, scrivendo in didascalia alle immagini: “Ciao Roma ❤️“. Chiaramente il tennista nostrano avrebbe preferito trascorrere tempo sul campo ad allenarsi e non solo per le pubbliche relazioni. C’è grande incertezza sui suoi prossimi programmi perché il problema all’anca, per quanto si è compreso, non è di poco conto. La partecipazione al prossimo Roland Garros pare improbabile, ma non resta che attendere notizie ufficiali.

POST SU INSTAGRAM DI JANNIK SINNER