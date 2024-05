Sinner inizia bene al Roland Garros: Eubanks piegato in 3 set, condizione ancora in rodaggio

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 lo statunitense Christopher Eubanks (n.46 del ranking) in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita in cui si è notata l’inattività di Jannik per via dell’infortunio all’anca, ma bravo comunque a fronteggiare con estrema lucidità ed efficacia le palle break concesse, tenendo conto del 90% di break-point cancellati (9/10). Sul cammino dell’altoatesino ci sarà il francese Richard Gasquet, a segno ieri contro il croato Borna Coric.

Nel primo set Sinner fa subito vedere colpi del repertorio, come alcuni rovesci lungolinea micidiali. Va avanti di due break il 22enne pusterese, sfruttando anche la debolezza dal lato del rovescio dello statunitense. Bravo però Eubanks a rimanere con la testa nella frazione e a strappare il servizio a Jannik nel sesto game. Sale di livello l’americano, cancellando un’altra palla break nel settimo gioco e poi creandosi la chance di contro-break definitivo nel nono. Bravissimo Jannik a trovare con il servizio le soluzioni e a vincere sullo score di 6-3.

Nel secondo set l’azzurro scappa in apertura, piazzando alcuni vincenti dei suoi, ma il turno al servizio del terzo game è condito da qualche errore di troppo. Va un po’ a corrente alternata il n.2 ATP e la palla break deve essere cancellata. Si assiste a una replica della prima frazione, con l’americano bravo a salvare una chance del doppio break nel sesto gioco all’italiano e a crearsi ben tre opportunità di contro-break nel nono. Nuovamente, sui punti importanti Jannik gioca alla grande e archivia la frazione sul 6-3.

Nel terzo set il classe 2001 del Bel Paese è nuovamente nei guai nel secondo game, ma come in precedenza estrae dal cilindro il suo miglior repertorio per cancellare tre palle break e per strappare il servizio a Eubanks poco dopo. Nella fase calda grandi emozioni: Jannik si costruisce una palla match in risposta, ma lo statunitense è perfetto al servizio; il nostro portacolori va sotto 15-40 quando serve per il match ed è strepitoso con le spalle al muro (6-4). Una frazione disputata sotto il tetto per l’arrivo della pioggia.

Leggendo le statistiche, l’azzurro ha messo in campo il 61% di prime di servizio, ottenendo il 78% dei punti, mentre con la seconda ha raccolto il 51%. Elevata la percentuale di quindici in risposta alla seconda di Eubanks (63%). Nel rapporto vincenti/gratuiti il dato è stato 33/24 per Sinner, quindi in attivo.