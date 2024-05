Sinner individua l’obiettivo: “Non penso al n.1, ma solo a vincere le partite. Oggi allenamento”

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.2 del ranking ATP ha rispettato i pronostici e si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 contro il francese Richard Gasquet, nel secondo turno del Roland Garros 2024. Un Sinner che ha fatto vedere una condizione fisica in ascesa rispetto all’esordio contro lo statunitense Christopher Eubanks. L’altoatesino si è mosso bene e anche dal lato destro ha fatto vedere dei colpi di pregevole fattura.

“Tutto è andato meglio rispetto al match contro Eubanks, soprattutto penso di aver servito meglio nei momenti importanti. Gasquet è anche un giocatore che ti dà più ritmo e io ho sentito i colpi un po’ meglio, le mie percentuali sono state migliori. Sono molto contento di come si è comportato il pubblico: è stato un onore poter giocare in sessione serale, specialmente contro un giocatore come Richard. Per tutte le situazioni messe insieme posso essere soddisfatto. Una partita positiva, sappiamo però che dobbiamo migliorare certe cose se si vuole andare avanti“, ha raccontato in conferenza stampa il 22enne pusterese.

Una partita che si è chiusa relativamente in fretta, un aspetto di cui tenere conto: “È stato importante aver vinto in tre set soprattutto perché ho giocato di sera: sono riuscito a chiudere prima di mezzanotte e ciò mi consentirà di dormire bene. Domani (oggi, ndr) mi aspetta un giorno importante che sarà dedicato all’allenamento e al riposo“, ha sottolineato Sinner.

E sull’eventualità di diventare n.1 del mondo, la risposta è stata la seguente: “Non ci penso molto, anche perché non posso fare più che allenarmi e cercare di vincere le mie partite. Sto seguendo gli altri incontri quando posso, ma cerco anche di riposare e di non pensare troppo a questo“.