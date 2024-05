Sinner e l’obiettivo Roland Garros: tra la rivelazione di Sonego e l’arrivo di Cahill

Il tennis italiano tiene il fiato sospeso per Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo non ha potuto giocare gli Internazionali d’Italia a causa di un problema all’anca che si protrae da Montecarlo ed acuitosi a Madrid, spostandosi immediatamente al J Medical di Torino per poter iniziare le cure che possono portarlo a giocare il prima possibile. Con una porticina che al momento è sempre più aperta, centimetro dopo centimetro, verso il Roland Garros.

Più di un indizio a nostra disposizione per poter vagliare questa tesi. Il primo è dato dalle parole di Lorenzo Sonego al Challenger di Torino. L’attuale numero 47 al mondo è stato difatti pungolato dai giornalisti in conferenza stampa e si è sbottonato: “So che ha altro a cui pensare: deve curarsi, cercare di pensare alle sue cose. Ci sentiamo, lui mi tiene aggiornato su come sta e io tengo aggiornato lui. Sta recuperando per cercare di essere in forma per Parigi“.

A lui ha fatto eco anche Paolo Bertolucci su Sky Tennis Show: “Sembra che vada tutto bene, a giorni proverà a riprendere la racchetta in mano con l’ok dei medici. Una cosa è certa: da ora in po’ non lo ascolteranno più visto che vuole giocare sempre (ride, ndr), ma sarà lui ad ascoltare di più i consigli del suo team e dei medici. Se tutto andrà come si spera e se sul campo risponderà nel modo giusto, allora andrà a Parigi“.

Il terzo indizio è invece Darren Cahill. In una storia sul suo profilo Instagram l’allenatore australiano ha mostrato uno scatto con borsone, scarpette e racchetta, oltre a inserire in basso a sinistra l’emoticon di una volpe, l’animale a cui Jannik viene spesso associato per il colore dei suoi capelli. Inequivocabile che dunque il supercoach stia viaggiando verso Sinner, per poter testare le sue condizioni in vista del Roland Garros.

Agatha Christie diceva ‘Un indizio è un indizio, due sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova’. La prova è tutta qui: che Jannik vuole provarci per essere al Roland Garros e provare al competere. Ovviamente per vincere e raggiungere la prima posizione nel ranking ATP.