WTA Roma, semifinali regali nel tabellone femminile: le prime tre del mondo si giocano la finale

Nel tabellone maschile degli Internazionali d’Italia ci sono state diverse sorprese e alle fasi finali non sono arrivati diversi giocatori di vertice, anche per le assenze. Al contrario, il tennis femminile sta trovando una certa stabilità tra le sue protagoniste.

A Madrid erano presenti tre fra le prime quattro giocatrici del mondo: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. A Roma sono presenti le prime tre del mondo: sempre Swiatek e Sabalenka a cui si aggiunge Coco Gauff. Rybakina si è assentata dal torneo capitolino per un’influenza e non ha potuto difendere il titolo dello scorso anno, ma è stata “rimpiazzata” comunque da Danielle Collins, una giocatrice che viene da 19 vittorie nelle ultime 20 partite.

Nella sessione diurna la prima semifinale sarà quella tra Swiatek e Gauff. Un match che due anni fa fu la finale del Roland Garros, in quel caso vinta in maniera nettissima dalla polacca. In dieci incontri, solo una volta la giocatrice statunitense è riuscita a vincere, ossia quella dello scorso anno a Cincinnati, quando l’attuale numero 3 del mondo aveva appena cominciato a collaborare con Brad Gilbert. In questo torneo la giocatrice di Atlanta non sta brillando, avendo problemi soprattutto con la seconda di servizio e affronta la campionessa di Madrid e la giocatrice più forte per distacco rispetto alla concorrenza sul rosso.

In sessione serale si affronteranno invece Sabalenka e Collins per un altro incontro estremamente interessante. Collins in venti incontri dal 20 marzo scorso ha perso solo da Sabalenka, con la bielorussa che ha posto fine alla serie impressionante della campionessa di Miami in tre set. In questa settimana però la 30enne di St.Petersburg non ha concesso neppure un set per strada, a differenza di Sabalenka che ha perso un set già con Volynets al debutto e ha dovuto cancellare due match point negli ottavi a Svitolina. Saranno due semifinali interessanti, tirate e tutte da gustarsi sul Centrale del Foro Italico.