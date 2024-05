Sinner diventa n.1 al mondo al Roland Garros se… Ipotesi possibile anche senza giocare

Jannik Sinner può diventare numero 1 al termine del Roland Garros, anche se non dovesse scendere in campo per disputare il secondo Slam della stagione, in programma dal 26 maggio al 9 giugno. Lo scenario si è aperto dopo la clamorosa sconfitta rimediata da Novak Djokovic al terzo turno degli Internazionali d’Italia, dove è stato annichilito in due set dallo strabiliante cileno Alejandro Tabilo.

Il serbo rimane al comando del ranking ATP con 9.860 punti, ma dovrà scartare i 2.000 punti ottenuti dodici mesi fa per il successo sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano, invece, è a quota 8.770 punti dopo aver rinunciato al torneo della capitale a causa di un problema all’anca e la cambiale per il risultato ottenuto lo scorso anno nella capitale francese è pari ad appena 45 punti (perse al secondo turno contro il tedesco Altmaier). Novak Djokovic scenderà dunque a 7.860 punti quando inizierà il Roland Garros, mentre Jannik Sinner lo incomincerà con 8.725 punti.

Il nostro portacolori potrebbe sopravanzare Djokovic anche se non dovesse giocare a Parigi, per riuscire nel sorpasso servirebbe che il ribattezzato Nole non disputasse la finale di quello Slam. Fermandosi in semifinale, infatti, guadagnerebbe 800 punti e si porterebbe a 8.660 punti, rimanendo alle spalle dell’azzurro. Per restare numero 1 del mondo, senza Sinner in campo o fuori prima della finale in Francia, dovrebbe raggiungere almeno la finale: 1.300 punti perdendola (9.160 punti in graduatoria) e 2.000 punti vincendola (9.860).

Jannik Sinner diventerebbe numero 1 del mondo se Novak Djokovic non giocasse la finale al Roland Garros. Se il serbo raggiungesse invece l’atto conclusivo in Francia, al tennista altoatesino servirebbe raggiungere la finale per superarlo nel ranking ATP: con i 1.300 punti della sconfitta si porterebbero a 10.025 punti, con i 2.000 del successo volerebbe a 10.725.

Ricordiamo che il 22enne è alle prese con un problema all’anca e ha dichiarato che si presenterà all’evento soltanto se sarà in condizioni ideali. Specifichiamo che per il numero 1 è in lotta anche il russo Daniil Medvedev, ma per conquistare il primato nella classifica mondiale dovrebbe arrivare in finale a Roma e poi vincere a Parigi: impresa davvero improba per l’attuale numero 4, che sulla terra rossa non risulta solitamente brillante come sul cemento.

JANNIK SINNER NUMERO 1 DEL MONDO DOPO IL ROLAND GARROS SE…