Sergio Perez si sfoga contro Imola: “Pista inadatta alla F1”

Uno sfogo in pieno regola. Due i volti in casa Red Bull al termine del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il primo è quello dell’olandese Max Verstappen, vincitore della gara nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nonostante tutte le difficoltà avute nel corso del primo giorno di prove libere. Una prestazione da campione quella di Max, a precedere la McLaren di Lando Norris e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

Il secondo è quello del messicano Sergio Perez, decisamente sottotono nel corso del week end. L’undicesima piazza nelle qualifiche del sabato era frutto di un day-2 nato male fin dalla FP3, citando l’errore commesso Checo. Su una pista come Imola, che offre poco chance di sorpasso, Perez non è stato in grado di fare tanto meglio di ottavo, terminando a 54 secondi dal compagno di squadra.

“Credo che avremmo potuto fare meglio”, ha dichiarato a DAZN Spagna il messicano. “Forse potevamo avvicinarci alle Mercedes e metterle sotto pressione. Sarebbe stato comunque molto difficile fare meglio di così“, ha aggiunto Perez.

“Non credo che questa pista sia fatta per la F1. Con le macchine che abbiamo e dopo aver accorciato la zona DRS, superare era molto difficile e serviva un delta molto importante nelle gomme. Ma in generale qualificandoci all’11° posto, avevamo già rovinato il nostro week end“, ha concluso il pilota della Red Bull.