Sci alpino, l’Italia svela la composizione della squadra maschile per il 2024-2025: ci sono Paris e Vinatzer

Flavio Roda, Presidente della FISI, ha deliberato la composizione della squadra maschile sci alpino in vista della stagione 2024-2025. Il direttore Massimo Carca guiderà una nutrita formazione in Coppa del Mondo, tra le cui fila spiccano Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse e Guglielmo Bosca per le discipline veloci, oltre all’eterno Christof Innerhofer.

Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Stefano Gross e Tobias Kastlunger saranno impegnati tra slalom e gigante, mentre Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini saranno le punte esclusivamente tra le porte larghe. Di seguito il dettaglio completo delle squadre italiane di sci alpino maschile per la prossima stagione invernale.

SQUADRA ITALIA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

COPPA DEL MONDO (PROVE VELOCI)

Benjamin Alliod

Guglielmo Bosca

Mattia Casse

Christof Innerhofer

Nicolò Molteni

Dominik Paris

Florian Schieder

Pietro Zazzi

COPPA DEL MONDO (SLALOM-GIGANTE)

Stefano Gross

Tobias Kastlunger

Tommaso Sala

Alex Vinatzer

COPPA DEL MONDO (GIGANTE)

Giovanni Borsotti

Luca De Aliprandini

Filippo Della Vite

Giovanni Franzoni

Simon Talacci

Hannes Zingerle

COPPA EUROPA (PROVE TECNICHE)

Corrado Barbera

Matteo Bendotti

Gianlorenzo Di Paolo

Alessandro Pizio

Stefano Pizzato

Tommaso Saccardi

Edoardo Saracco

Davide Seppi

Francesco Zucchini

COPPA EUROPA (PROVE VELOCI)

Marco Abbruzzese

Gregorio Bernardi

Matteo Franzoso

Max Perathoner

Maximilian Ranzi

Leonardo Rigamonti

GRUPPO C MASCHILE

Fabio Alassina

Andrea Bertoldini

Pietro Bisello

Pietro Broglio

Diego Bucciardini

Marco De Zanna

Emanuel Lamp

Pietro Motterlini

Nicolò Nosenzo

Gian Marco Paci

SQUADRA OSSERVANTI

Glauco Antonioli, Nicolò Pedroncelli, Luca Ruffinoni, Lukas Sieder, Pietro Casartelli, David Castlunger, Jacopo Claudani, Peter Corbellini, Tomas Deambrogio, Jonas Feichter, Lorenzo Gerosa, Alberto Landini, Hans Peter Picco, Pietro Scesa, Alex Silbernagl, Edoardo Simonelli, Edoardo Valt, Jacques Belfrond, Luca Bianchi, Jacopo Ferretti, Federico Romele, Sebastiano Cipriano, Gabriel Masneri, Lorenzo Magoni, Filippo Sambugaro, Lorenzo Vincenzi.