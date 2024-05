Sci alpino, Flavio Di Giorgio collaborerà con Gut-Behrami: era il preparatore di Sofia Goggia

Cambiamenti piuttosto importanti per quello che riguarda il mondo dei preparatori nello sci alpino. Lo scorso inverno Sofia Goggia e Lara Gut-Behrami, due eccellenze della Coppa del Mondo al femminile, avevano dato il benservito ai rispettivi preparatori.

La bergamasca si era separata di Flavio Di Giorgio, che la seguiva da quasi cinque anni, mentre la svizzera aveva lasciato lo spagnolo Alejo Hervas, che le aveva consentito di conquistare la maggior parte delle sfere di cristallo e di tornare al vertice in questi ultimi anni.

Dopo un addio non semplice, è arrivata la scelta della campionissima ticinese verso la stagione 2024/25: come riportato dal media elvetico “Aargauer Zeitung”, sarà proprio Flavio Di Giorgio a supportare Lara Gut-Behrami dopo aver lasciato, per sua scelta, la stessa Goggia (nel frattempo tornata a lavorare con Matteo Artina). Di Giorgio ha grande esperienza nello sport professionistico, basti pensare che ha collaborato anche con Filippo Tortu.

Un connubio questo che potrebbe acuire una certa rivalità tra Gut-Behrami e Goggia, visto che l’azzurra non aveva preso bene il divorzio nello scorso gennaio: “Sono molto grata del percorso che abbiamo fatto insieme. Flavio mi ha aiutata in momenti veramente difficili, come l’incidente a Cortina pochi giorni prima di Pechino 2022. E capisco che la nostra vita sia stressante, perché siamo in giro 250 giorni l’anno al freddo, magari con tensioni in squadra e gente che non ti sei scelto, ma le tempistiche e le modalità, visto che sono stata scaricata alla vigilia di Natale senza neppure un preavviso, non sono da professionista” – aveva dichiarato la campionessa olimpica di discesa libera a Tuttosport.