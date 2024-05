Sci alpinismo, tragedia sul Monte Paramont a La Salle: è morto Denis Trento

Una brutta notizia ha scosso nelle ultime ore il mondo degli sport invernali in Italia. Come riportato dal sito della FISI, si parla di una tragedia sul Monte Paramont a La Salle, in Valle d’Aosta, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita del pluricampione di sci alpinismo, Denis Trento. L’uomo si trovava sopra a una valanga e ora si cercherà di capire cosa sia accaduto.

Il mancato rientro del 42enne valdostano, guida alpina, aveva fatto scattare subito l’allarme. Il sito della Federazione fa riferimento, a tal proposito, a una scalata in solitaria dalla parete nord della montagna. Il suo ritorno era previsto per mezzogiorno, ma le cose purtroppo sono andate diversamente. Le prime squadre di ricerca sono partite nel primo pomeriggio di ieri.

A raggiungere la zona, a La Salle, sono stati gli uomini del Soccorso alpino valdostano, arrivati in elicottero. Sul posto era presente anche il Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Entrèves (Courmayeur). Non si è potuto far molto per il povero Denis, al di là del constarne il decesso sopra un cumulo di neve.

Nella storia agonistica di Trento vi sono il trofeo Mezzalama insieme a Manfred Reichegger e Matteo Eydallin e il secondo posto nel Pierra Menta, oltre a diverse affermazioni a livello europeo e mondiale a squadre. Denis, quindi, lascia la moglie Fabienne e i tre figli Severine, Gregory e Gilbert.