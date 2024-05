Scherma, nove spadiste azzurre nel tabellone principale a Cali

Saranno nove le spadiste azzurre qualificate per il tabellone principale del Grand Prix di spada in corso di svolgimento in Colombia a Calì. Grazie alla loro posizione nel ranking mondiale erano già ammesse Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi, quest’ultima reduce dalla vittoria a Nanchino.

Dopo la fase a gironi si sono qualificate anche Alessandra Bozza (sei vittorie e zero sconfitte) e Vittoria Siletti (cinque vittorie ed una sconfitta). Con gli assalti preliminari hanno staccato il biglietto della qualificazione anche Federica Isola (15-8 alla belga Vandingenen), Roberta Marzani (11-10 con la svizzera Hatz) e Lucrezia Paulis (15-13 alla brasiliana Vizeu).

Non sono riuscite a qualificarsi Sara Maria Kowalczyk e Carola Maccagno, entrambe sconfitte per 15-13 rispettivamente dalla francese Von Kerssenbrock e dalla svizzera Kireger. Eliminazione anche per Nicol Foietta, battuta per 15-11 dalla cinese Shi.

Oggi si terranno gli assalti del tabellone principale con in contemporanea sia la gara maschile sia quella femminile.