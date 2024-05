Scherma, le spadiste azzurre sfiorano la vittoria in Coppa del Mondo a Fujairah

Sfuma per una sola stoccata la vittoria dell’Italia nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di spada femminile a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. Una prestazione comunque eccellente da parte delle azzurre, che si confermano una delle squadre più forti e che si presenterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 con l’obiettivo di conquistare una medaglia, anche del metallo più prezioso.

Il quartetto composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Giulia Rizzi si sono arrese all’ultima stoccata contro la Corea del Sud in finale con il punteggio di 34-33. Un sfida davvero molto combattuta, con l’Italia che aveva rimontato anche sette stoccate di svantaggio. Purtroppo nell’ultimo assalto Song è riuscita a mettere lei la stoccata della vittoria contro Santuccio.

In semifinale le azzurre avevano sconfitto il Canada per 36-29, mentre le coreane hanno battuto la Svizzera per 45-31. Le elvetiche si sono poi consolate, conquistando il terzo posto, vincendo la finalina contro le canadesi per 45-39.

Il cammino dell’Italia era iniziato negli ottavi di finale con il successo sulla Germania per 37-25, mentre nei quarti poi le azzurre hanno superato l’Estonia per 41-31.