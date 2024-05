“Saranno Campioni”: Giorgia Lenticchia, il futuro del trap azzurro è in buone mani

Il trap azzurro al femminile ci ricorda spesso un nome: Jessica Rossi. La campionessa olimpica, vincitrice dell’oro a Londra 2012, dove conquistò anche il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100 (ricordiamo che all’epoca le qualificazioni per le gare femminili prevedevano 100 piattelli anziché i 125 attuali) ha sempre dato lustro al Bel Paese nel corso degli anni, con titoli iridati ed europei a ripetizione nella sua bacheca.

Dietro di lei, stanno crescendo talentuose tiratrici che sperano di raccoglierne l’eredità in questa disciplina. Oggi conosceremo una di loro: Giorgia Lenticchia, giovane promessa azzurra. Giorgia Lenticchia è nata il 25 gennaio 2003. Umbra di Terni, è attualmente tesserata per le Fiamme Oro e fa parte della Nazionale junior azzurra del commissario tecnico Daniele Di Spigno (ex-iridato del double trap, specialità che non fa più parte del programma a Cinque Cerchi).

Il punto di forza principale è la capacità che possiede di isolarsi da tutto il resto, come spesso accade, e pensare soltanto alla sua prova, senza avere la percezione di quello che stanno facendo le rivali. Inoltre, nelle gare a coppie miste le doti di leadership la responsabilizzano molto e si fa sempre trovare pronta a rimediare quando il compagno di squadra è in difficoltà.

Tuttavia, dovrà ancora lavorare per correggere i punti deboli, che sono la gestione delle emozioni durante le competizioni, e la voglia di strafare per andare sempre al massimo, quando invece dovrebbe amministrare di più il vantaggio che costruisce nelle prime fasi delle qualificazioni e nelle eventuali finali. Debolezze che sicuramente miglioreranno con l’esperienza.

Con la stagione 2020 praticamente priva di attività agonistica a causa della pandemia, i primi risultati internazionali di prestigio della tiratrice umbra arrivano nel 2021: agli Europei junior di Osijek conquista un oro nel mixed team ed un argento nella gara a squadre, oltre al quarto posto nella gara individuale. Dopodiché, ai Mondiali junior di ottobre (Lima, Perù) arrivano l’argento a squadre ed il bronzo nella gara individuale.

Nel 2022 continuano le soddisfazioni per la 21enne: sempre ad Osijek, in quell’occasione sede dei Mondiali junior, ottiene uno splendido oro iridato nella gara a squadre assieme a Sofia Littamè e Marika Patera. Le azzurrine vincono una finale senza storia contro la Repubblica Ceca (6-0).

Inoltre, agli Europei junior di Larnaca arrivano due medaglie per lei (argento nella gara a squadre e bronzo nel mixed team). Infine, nella stagione scorsa, ai Mondiali junior di Changwon la ternana duella con la statunitense Ryan Paiger Phillips per il titolo iridato individuale, lottando ma accontentandosi alla fine dell’argento.

Con il sogno olimpico sempre all’orizzonte, a cominciare dai Giochi di Los Angeles 2028, e proprio alla vigilia del passaggio nella categoria senior, ora Lenticchia continuerà nel percorso di crescita tecnica, agonistica e caratteriale, cercando di rimanere sempre con i piedi per terra e facendo un passo alla volta. La strada da fare è ancora molto lunga, e quindi dovrà accettare la sfida con grande determinazione.

Maurizio Contino