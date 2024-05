Rugby, i possibili nomi nuovi dell’Italia verso la Tournée estiva

Mentre si avvia alla conclusione la stagione di club europea gli occhi sono già puntati a quest’estate, quando andranno in scena le Summer Series, i classici test match estivi che coinvolgono le nazionali dell’Emisfero Nord e di quello Sud. E l’Italia andrà in tournée nel Pacifico, affrontando Samoa, Tonga e Giappone. E Gonzalo Quesada sfrutterà l’occasione per testare qualche nuovo giocatore. Ecco i papabili nomi nuovi in azzurro.

Sono diversi i nomi in prima linea che potrebbero avere una chance. In particolare le Zebre Parma potrebbero “donare” all’azzurro tre giocatori. Una possibilità potrà averla Muhamed Hasa, con il pilone molto attivo nell’Urc quest’anno, così come anche Matteo Nocera e Luca Rizzoli. Dall’Italia Under 20 di quest’anno, invece, potrebbe essere già pronto Marcos Gallorini, quest’anno a Mogliano, mentre dalla Benetton Treviso il nome nuovo potrebbe essere Destiny Aminu, molto utilizzato in questo finale di stagione.

Passando alla terza linea, anche qui sono soprattutto le Zebre Parma ad avere nomi nuovi da poter schierare. Già nel giro azzurro, anche se ancora senza caps, c’è Giacomo Ferrari, mentre un altro nome più che credibile è quello di Luca Andreani. Guardando, invece, all’Italia Under 20 vista pochi mesi fa nel Sei Nazioni, il nome più accreditato è quello del capitano degli azzurrini Jacopo Botturi, quest’anno al Petrarca Padova.

Infine, quattro i nomi nuovi guardando a mediana e trequarti. A numero 9 potrebbe avere una chance il giovane Lorenzo Casilio, visto quest’inverno con la nazionale Under 20, mentre in regia una possibilità potrebbe averla il numero 10 delle Zebre Parma, Giovanni Montemauri, che nell’Urc ha mostrato tutte le sue qualità. Nella trequarti, invece, un nome già visto in un paio di raduni, ma messo un po’ in disparte, è Filippo Drago della Benetton Treviso, mentre dall’Italia Under 20 potrebbe arriva Marco Scalabrin, ala potente del Vicenza.