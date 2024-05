Rugby a 7, le convocate dell’Italia per le Rugby Europe Championship Series

Con l’arrivo dell’estate parte la breve stagione del rugby a sette e a giugno si svolgeranno le Rugby Europe Championship Series. In vista dell’appuntamento continentale Diego Saccà, ct dell’Italia femminile di rugby Seven, ha annunciato le convocate per il raduno che prenderà il via il prossimo 3 giugno.

L’appuntamento sarà poi a Makarska, in Croazia, dal 7 al 10 giugno con la prima tappa delle Championship Series. L’Italia non si è qualificata ai prossimi Giochi Olimpici, né in campo maschile né in campo femminile, a conferma delle difficoltà di programmazione del rugby a sette nel nostro Paese, dove la Federazione non ha mai realmente investito nella disciplina olimpica.

Scorrendo i nomi delle azzurre convocate da Saccà, spiccano un paio di giocatrici già viste spesso con la nazionale di rugby a XV, come Francesca Granzotto e l’esperta Isabella Locatelli, ma anche la milanese Laura Paganini e Alissa Ranuccini, out per infortunio a una spalla dal mese di dicembre.

ITALDONNE SEVEN – convocate

Martina BUSANA (Villorba Rugby)

Gaia BUSO (Rugby Colorno)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno)

Giada CORRADINI (Rugby Colorno)

Martina FARINA (Unione Rugby Capitolina)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina)

Alessia GRONDA (Cus Torino)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno)

Sara MANNINI (Rugby Colorno)

Laura PAGANINI (CUS Milano Rugby)

Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno)

Luna Agatha SACCHI (Cus Torino)

Arianna TOESCHI (Cus Torino)