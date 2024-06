Rugby a 7: Italia, le convocate per la seconda tappa delle Sevens Championship Series

La Nazionale Femminile Italiana 7s sta prendendo forma in vista della seconda tappa delle Rugby Europe Sevens Championship Series, che si terrà in Germania, ad Amburgo dal 28 giugno all’1 luglio. Dopo il deludente nono posto della prima tappa in Croazia, per le azzurre è il momento di provare a mettere assieme una prova convincente, dopo diversi anni di anonimato.

Rispetto alla tappa precedente, disputata in Croazia, a Makarska, tornano in azzurro le atlete di Villorba e Valsugana, che avevano riposato dopo aver disputato la finale di Serie A Elite Femminile dello scorso 25 maggio. Come detto, l’Italia nella prima tappa del torneo non è andata oltre il nono posto, già fuori dai giochi per la fase alta della classifica dopo la prima giornata. Per le azzurre serve un cambio di passo, e magari gli inserimenti di Capomaggi, Stevanin e Muzzo potranno servire.

ITALSEVEN – convocate

Gaia BUSO (Rugby Colorno)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby)

Eleonora CAPURRO (Rugby Colorno)

Giada CORRADINI (Rugby Colorno)

Martina FARINA (Unione Rugby Capitolina)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno)

Aura MUZZO (Villorba Rugby)

Laura PAGANINI (CUS Milano Rugby)

Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

Arianna TOESCHI (Cus Torino)

Sara NEGRONI (Unione Rugby Capitolina)