Roland Garros, Novak Djokovic in controllo: vince al debutto con Pierre-Hugues Herbert

Debutto senza far nulla di straordinario per Novak Djokovic al Roland Garros. Il numero 1 al mondo si impone in un debutto assai nobile con Pierre-Hugues Herbert, uno dei doppisti più forti al mondo con i suoi cinque Slam e due ATP Finals con Nicolas Mahut. Il numero 1 al mondo si impone con il punteggio di 6-4 7-6 6-4 in una sfida che ha sì evidenziato qualche alto e basso, ma apparendo costantemente centrato sulle operazioni.

Primo set abbastanza controllato da Nole, che gioca al solito in modalità gestione. Bastano un paio di sgasate nel terzo gioco, prendendosi il break con lo schiaffo lungolinea potendo tenere lo scambio come più gli aggrada. Sbagliando praticamente niente (due non forzati) e concedendo nulla al servizio, la miseria di tre giochi, la prima frazione scorre via sul 6-4 in soli 37 minuti.

Il numero 1 al mondo sembra avere già la partita in mano quando va a brekkare in apertura di seconda frazione, ma arriva immediatamente un game dove le cose non funzionano ed Herbert, tra un errore e l’altro, torna in auge quasi senza sapere come. Nole appare infastidito, Herbert continua a giocare il suo tennis e trascina il serbo al tiebreak, dove però Nole si traveste da killer consumato. Risposta profonda per il minibreak, 3-0 dopo uno scambio da 25 colpi e volée in contropiede, diventa il padrone del campo e sale sul 2-0.

Djokovic prova così ad azzannare la partita, mettendo immediatamente pressione ad Herbert. Nel quarto gioco si procura anche due palle break, annullate senza remore dall’esperto francese. Si procede a passo spedito fino al decimo gioco, in cui Herbert deve servire per rimanere nel match. E lì Nole alza i giri del motore come solito: si procura un match point con un passante da fuori il rettangolo di gioco per poi chiudere grazie al doppio fallo dell’avversario.

Djokovic offre ben poco con il suo servizio, 47/56 con la prima di servizio e 19/26 con la seconda, assaltando la seconda di Herbert prendendosi quasi il 49% di punti in questo particolare aspetto (18/37). 29 i vincenti del numero 1 al mondo con soli 18 errori non forzati, per lui ora Roberto Carballes Baena.