Roland Garros, tante ore di allenamento per Jannik Sinner oggi e la sfida contro Hurkacz

Non si vuol lasciare nulla al caso. Jannik Sinner oggi si è speso non poco negli allenamenti in vista dell’esordio nel Roland Garros. L’altoatesino, messi da parte i cattivi pensieri legati alla sua anca, sta lavorando alacremente per “mettere benzina nelle gambe” e soprattutto abituarsi alla terra rossa francese.

Nella giornata di ieri Jannik si era confrontato con l’ex top-5 Kei Nishikori e la sua crescita, scambio dopo scambio, è stata palpabile. Nel set di prova contro il giapponese, Sinner ha rifilato un secco 6-2, destando una grande impressione specialmente nella gestione dei turni al servizio e mettendo in mostra buoni recuperi sulle palle corte del giapponese.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-NISHIKORI

Quest’oggi si è alzata l’asticella, con ben quattro ore prenotate: 10-11 sul campo-5 e 11-12 sul Centrale con Hurkacz; dalle 15.00 alle 17.00 sui campi annessi allo stadio Jean Bouin per lavorare con il suo staff. Il polacco ha “assecondato” il suo amico/rivale nell’intensità della preparazione tra il menzionato campo-5 e il Philippe Chatrier e gli scambi, per quanto riportano i presenti, sono stati pregevoli.

L’altoatesino ha confermato un ottimo rendimento alla battuta e ha scelto di rispondere sempre da vicino alla battuta di Hubi con alterne fortune. Un buon training per un incrocio che forse potrebbe replicarsi nel torneo, visto il sorteggio odierno.