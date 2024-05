Roland Garros, Sinner supera un orgoglioso Gasquet e accede al terzo turno

Jannik Sinner prosegue nell’avventura a Parigi. L’altoatesino (n.2 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 il francese Richard Gasquet nel secondo turno del Roland Garros 2024. Un’affermazione autorevole in cui Sinner ha dimostrato di stare meglio fisicamente, dando segnali confortanti da questo punto di vista e non soffrendo per nulla di problematiche all’anca. Nel terzo turno, dunque, ci sarà da affrontare il vincente della sfida tra Pavel Kotov e Stan Wawrinka.

Nel primo set l’avvio di Gasquet è convincente e specialmente con il rovescio in top-spin crea qualche imbarazzo a Sinner, che fatica a leggere il rimbalzo sulla terra. Con il passare dei quindici, però, alcuni colpi del repertorio dell’azzurro fanno la differenza e gli consentono di andare avanti di un break nel settimo game. Nel gioco successivo il transalpino si costruisce una chance per impattare, ma Jannik fa vedere perché ha scalato la classifica, mettendo in mostra colpi magnifichi. Nel nono gioco ci due chance per far calare il sipario nella frazione, ma bisogna attendere il seguente, con un’invasione del raccattapalle non richiesta. Conclusione: 6-4.

Nel secondo set si nota un po’ di stanchezza nelle gambe di Gasquet, che fatica a tenere il ritmo da fondo del suo avversario. Sinner fa letteralmente i buchi per terra con alcuni vincenti dei suoi e sullo score di 6-2 incamera il parziale con autorevolezza.

Nel terzo set l’avvio è ancora di marca italiana, con Jannik che scappa nuovamente avanti di un break, ma nel quarto game ha un passaggio a vuoto. Con classe, però, il giocatore nostrano ristabilisce le distanze con il proprio avversario, facendo vedere colpi d’altissima scuola come un strettino di dritto magnifico. Il nuovo break del quinto gioco è decisivo ai fini del parziale, concluso sul 6-4.

Leggendo le statistiche si notano 8 ace, con il 77% di prime di servizio in campo, con cui Sinner ha ottenuto l’80% dei punti, mentre con la seconda di servizio il 50%. Dati che fanno ben sperare in vista di quel che sarà.