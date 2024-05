Roland Garros, Rafa Nadal giocherà a Parigi: in Spagna c’è questa certezza

Rafael Nadal ci sarà. Dalla Spagna hanno questa certezza. Ne ha parlato il quotidiano AS, in merito alla presenza del campione di Manacor al prossimo Roland Garros. Rafa, uscito al secondo turno degli Internazionali d’Italia per mano del polacco Hubert Hurkacz, aveva manifestato limiti fisici e tecnici importanti al cospetto del forte giocatore polacco.

Tuttavia, c’è la ferma intenzione di presentarsi sulla terra rossa parigina, dove Nadal è riuscito a compiere imprese leggendarie. L’iberico, infatti, è riuscito a conquistare l’ambito Major in ben 14 circostanze, un dato incredibile per la qualità e la costanza. Il maiorchino infatti, come scrive la testata iberica, si sta allenando nella sua Academy e la prossima settimana volerà a Parigi con l’intenzione di giocare il Major (26 maggio-9 giugno).

Nadal, vincitore di 22 Slam e prossimo a compiere 38 anni (3 giugno), vuole comunque provare a lasciare a segno nel luogo in cui per anni ha fatto la differenza. Sarà interessante capire cosa riuscirà a mettere insieme in questi giorni, partendo dal presupposto che indubbiamente gli avversari potranno essere anche un po’ condizionati dall’affrontare lo spagnolo su un campo così prestigioso.