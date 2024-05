Roland Garros, Medvedev vince a notte fonda. Bene Tsitsipas, Norrie saluta contro Kotov

Si chiude la seconda giornata del Roland Garros, ritardata anche a causa della pioggia caduta a Parigi. Lunedì positivo per l’Italia, con i successi di Jannik Sinner, Fabio Fognini e Matteo Arnaldi ed il ko combattutissimo di Mattia Bellucci con Frances Tiafoe,. Ma potrebbe essere anche la giornata dell’ultima volta di Rafa Nadal a Parigi, sconfitto da Alexander Zverev.

Torniamo al maltempo, che ha fatto slittare a notte fonda il match di Daniil Medvedev, che ha faticato un bel po’ per avere ragione di Dominik Koepfer, chiudendo ben oltre la mezzanotte anche per suoi demeriti, ‘assopendosi’ un paio di volte tra terzo e quarto parziale; per lui al secondo turno Miomir Kecmanovic, che ha superato in quattro set Tiago Monteiro.

Comodo il debutto di Stefanos Tsitsipas, che ci mette meno di due ore e mezza per avere ragione di Marton Fucsovics per andare ad incrociare le armi con Daniel Altmaier, che ha vinto la battaglia campale con Laslo Djere. Sorrisi anche per Ben Shelton, che perde il primo set con Hugo Gaston per poi rimettersi in carreggiata, e Karen Khachanov, che domina le prime due frazioni con Sumit Nagal per poi regolare la sua reazione d’orgoglio al terzo.

Tra le altre teste di serie, da registrare il ko di Cameron Norrie, che si fa rimontare sopra due set a uno da Pavel Kotov facendo un piccolo grande favore a Sinner che perde per strada la possibile prima testa di serie da affrontare al terzo turno, mentre avanzano senza patemi Tommy Paul, Francisco Cerundolo e Felix Auger-Alissime, che hanno battuto rispettivamente Pedro Cachin, Yannick Hanfmann e Yoshihito Nishioka.

ROLAND GARROS 2024, I RISULTATI DEL 27 MAGGIO

J. Sinner b. C. Eubanks 6-3 6-3 6-4

F. Auger-Aliassime b. Y. Nishioka 6-2 6-4 6-4

H. Squire b. M. Purcell 6-2 6-2 3-6 4-6 7-6

S. Kwon b. E. Ruusuvuori 6-3 6-4 6-3

B. Shelton b. H. Gaston 3-6 6-3 6-4 6-4

A. Shevchenko b. A. Karatsev 6-4 4-6 1-6 6-1 6-4

M. Arnaldi b. A. Fils 6-3 4-6 6-4 6-2

S. Baez b. G. Heide 3-6 6-3 6-1 4-6 6-3

S. Tsitsipas b. M. Fucsovics 7-6 6-4 6-1

J. Kovalik b. M. Giron 7-6 6-4 3-6 7-6

K. Khachanov b. S. Nagal 6-2 6-0 7-6

A. Zverev b. R. Nadal 6-3 7-6 6-3

P. Kotov b. C. Norrie 4-6 6-3 3-6 7-6 6-2

F. Cerundolo b. Y. Hanfmann 6-3 6-3 6-4

F. Misolic b. O. Virtanen 4-6 4-6 6-3 6-4 6-2

F. Tiafoe b. M. bellucci 6-3 3-6 6-7 6-4 6-4

L. Musetti b. D. E. Galan 6-3 6-3 7-5

T. Paul b. P. Cachin 6-2 6-3 6-1

D. Shapovalov b. L. van Assche 6-3 6-4 6-4

M. Kecmanovic b. T. Monteiro 6-2 6-1 4-6 7-5

D. Lajovic b. R. Safiullin 4-6 7-5 6-4 6-7 6-4

G. Monfils b. T. Seyboth Wild 6-2 3-6 6-3 6-4

F. Fognini b. B. Van de Zandschulp 6-1 6-1 7-5

D. Medvedev b. D. Koepfer 6-3 6-4 6-