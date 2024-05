Roland Garros, Jannik Sinner si allena con un altro azzurro al Suzanne-Lenglen

Jannik Sinner ha ormai diradato le nubi sul suo conto per quanto riguarda le sue condizioni fisiche. Il numero 2 al mondo sarà dunque al via del Roland Garros, con l’obiettivo di fare più strada possibile sui campi in terra battuta francesi e puntare al primo posto nel ranking mondiale di Novak Djokovic.

Si era temuto davvero per le sue condizioni dopo il forfait dal Masters1000 di Roma, ma alla fine la prudenza ha fatto sì che si potesse presentare a Parigi in discrete condizioni. Dopo vari allenamenti in cui ha messo in mostra la propria brillantezza, ha proseguito anche oggi senza accusare alcuna problematica assieme all’altro azzurro Luciano Darderi.

Nessun problema oggi per lui sul Suzanne-Lenglen, provando senza remore tutti i colpi contro il reduce dalle semifinali di Lione, che da lunedì sarà numero 40 al mondo. E nella testimonianza del video sui suoi social, ha aggiunto anche il remix della nota canzone ‘Feeling Good’ di Nina Simone.

Jannik arriva dunque senza patemi d’animo al Roland Garros, dove debutterà con lo statunitense Christopher Eubanks, uno che sulla terra non dovrebbe apparire come un ostacolo insormontabile. Sarà il primo vero test per lui dopo le settimane di stop.

JANNIK SINNER E LUCIANO DARDERI CHE SI ALLENANO A PARIGI