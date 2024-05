Sinner strappa applausi in allenamento al Roland Garros con uno sparring d’eccezione – VIDEO

Jannik Sinner ha dato il via ufficialmente all’operazione “Roland Garros“. L’altoatesino (n.2 del mondo) si è presentato alle 11.45 circa sui campi dello Slam francese, accompagnato dal suo staff. Sorridente e sereno, Jannik si è preparato per disputare il suo primo allenamento dalle 12.30 sul Philippe Chatrier, avendo uno sparring partner d’eccezione come il giapponese Kei Nishikori.

Giove Pluvio è arrivato a condizionare il tutto, per questo il tetto del Centrale di Parigi è stato chiuso per consentire il regolare svolgimento del training, previsto fino alle 14.00. Sinner si è messo alla prova, testandosi anche in un set di prova con il nipponico, per verificare che tutto fosse ok. Ricordiamo che l’altoatesino è stato costretto a ritirarsi nel mentre del Masters1000 di Madrid per problemi all’anca e per lo stesso motivo ha deciso di rinunciare agli Internazionali d’Italia.

Trascorsa una settimana presso il J Medical di Torino per curare questa infiammazione all’anca menzionata, si è rimesso all’opera sui campi di Montecarlo venerdì 17 maggio. In seguito si è deciso di partire per Parigi, dopo l’avallo dei medici e la risonanza magnetica che ha dato responso positivo.

Di conseguenza, il traning odierno era in funzione di un avvicinamento al Major in cui verificare soprattutto il discorso “aerobico”, cioè l’idea che il 22enne pusterese, se parteciperà, dovrà fronteggiare match al meglio dei cinque set su una superficie particolarmente probante dal punto di vista fisico. Si sono notati alcuni colpi del repertorio del n.2 del ranking e il pubblico presente ha gradito con applausi.

Di seguito alcune sequenze video dell’allenamento: