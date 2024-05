Roland Garros 2024, Carlos Alcaraz supera in tre set Sebastian Korda ed approda agli ottavi

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del seeding e del mondo, supera in tre set lo statunitense Sebastian Korda, numero 27 del tabellone, nel terzo turno del Roland Garros 2024 di tennis con lo score di 6-4 7-6 (5) 6-3 in due ore e 42 minuti ed approda agli ottavi, dove sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton ed il canadese Felix Auger-Aliassime, che verrà completato domani.

Nel primo set c’è uno scambio di break in avvio, poi i due giocatori prendono le misure ed i servizi dominano fino all’ottavo gioco. Sul 4-4, però, Korda va nuovamente in difficoltà alla battuta e dal 30-15 si fa rimontare, cedendo il servizio. I punti consecutivi di Alcaraz diventano 7 e l’iberico chiude sul 6-4 dopo 44′.

Nella seconda frazione lo spagnolo allunga grazie al break a trenta nel terzo gioco, ma lo statunitense è bravo a ricucire lo strappo nel sesto game. Korda deve annullare tre palle break non consecutive nel settimo gioco, ma si salva e la contesa va al tiebreak. Dopo quattro minibreak consecutivi in apertura, il primo allungo è di Alcaraz, che dal 4-4 si procura due set point sul 6-4. Il primo, col servizio a disposizione, non va a buon fine, mentre il secondo, in risposta, vale il 7-5 dopo 74 minuti.

Nella terza partita Korda annulla due break point nel secondo game, ma poi non riesce a salvarsi nuovamente nel quarto, quando cede il servizio e vede Alcaraz scappare sul 3-1. Lo statunitense cancella altri due break point nel sesto gioco, restando aggrappato al match, ma l’iberico concede appena tre quindici all’avversario in cinque turni in battuta e va a chiudere agevolmente sul 6-3 in 44′.

Le statistiche sorridono all’iberico, che mette a segno 38 vincenti contro i 20 dell’avversario e concede 27 gratuiti contro i 40 di Korda. Alcaraz converte 4 delle 12 palle break avute a disposizione, vincendo in tutto 119 punti contro i 95 dello statunitense.