Ranking ATP (6 maggio 2024): Jannik Sinner stabile al n.2, Luciano Darderi sale

E siamo a quota 424. È questo lo spaventoso dato che riguarda Novak Djokovic, relativo alle settimane da n.1 del mondo. Il campione serbo resta sul trono del tennis mondiale, ma non ha rafforzato la propria leadership nel Masters1000 di Madrid. Nole ha deciso di rinunciare per preservarsi in vista del proprio avvicinamento al Roland Garros 2024. Rivedremo il campione nativo di Belgrado a Roma.

Alle sue spalle, nel ranking ATP, ci sono Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Entrambi i massimi rappresentanti della Next Gen sono afflitti da problemi fisici di non poco conto. L’altoatesino e l’iberico, infatti, non parteciperanno agli Internazionali d’Italia e ci sono non pochi dubbi sulla loro presenza a Parigi, viste le loro criticità all’anca e al braccio destro.

Per quanto accaduto alla Caja Magica, il cambiamento più significativo è la risalita del russo Andrey Rublev, da quest’oggi n.6 del mondo, grazie all’affermazione nel torneo spagnolo. Tante poi le posizioni guadagnate dal canadese Felix Auger-Aliassime, finalista nel 1000 iberico, tenuto conto della posizione n.20 della classifica mondiale (15 posti guadagnati).

RANKING ATP (TOP-10)

1. Novak Djokovic 9990

2. Jannik Sinner 8860

3. Carlos Alcaraz 7345

4. Daniil Medvedev 7195

5. Alexander Zverev 5435

6. Andrey Rublev 4740

7. Casper Ruud 4535

8. Stefanos Tsitsipas 3860

9. Hubert Hurkacz 3730

10. Grigor Dimitrov 3605

In casa Italia, detto di Sinner, Lorenzo Musetti, in Finale nel Challenger di Cagliari, è sempre n.29. Alle sue spalle ci sono Matteo Arnaldi, attualmente n.37 del ranking, Lorenzo Sonego (n.47), Luciano Darderi (n.54), in grande ascesa e in semifinale a Cagliari, Flavio Cobolli (n.57), Luca Nardi (n.81), Fabio Fognini (n.92) e Matteo Berrettini (n.95).

AZZURRI NEI PRIMI 100

29. Lorenzo Musetti 1405

37. Matteo Arnaldi 1160

47. Lorenzo Sonego 996

54. Luciano Darderi 918

57. Flavio Cobolli 868

81. Luca Nardi 718

92. Fabio Fognini 650

95. Matteo Berrettini 630