Rally, nel weekend vivremo il Rally di Sardegna: Thierry Neuville vuole confermare la fuga in classifica

La stagione del rally entra sempre più nel vivo. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andrà in scena l’attesissimo Rally di Italia-Sardegna, valevole come sesto appuntamento del Mondiale WRC 2024.

Siamo giunti ormai a metà del campionato, dato che, dopo la tappa in terra sarda, rimarranno altre 7 tappe. La classifica generale inizia a delinearsi in maniera più chiara e lo sterrato vicino ad Olbia ci permetterà di aggiungere un appuntamento in più al quadro generale. La classifica, al momento, è dominata da Thierry Neuville con 11o punti contro gli 86 di Elfyn Evans, quindi i 79 di Ott Tanak.

Cosa dobbiamo attenderci dal Rally di Sardegna? Il via ufficiale sarà dato venerdì 31 maggio con lo shakedown alle ore 8.01 del mattino. Quindi, a partire dal primo pomeriggio, si inizierà a fare sul serio. Subito 4 stage complicati e lunghi per 77 chilometri complessivi.

Sabato primo giugno, poi, altre otto prove speciali per un totale di quasi 150 chilometri che potrebbero già decidere il vincitore della corsa. Domenica 2 giugno, infine, tutto si deciderà con la SS14 Sassari-Argentiera 2 che varrà anche come Power Stage alle ore 12:15.