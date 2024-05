Quanti soldi guadagna Jannik Sinner col terzo turno al Roland Garros? Montepremi e cifre

Jannik Sinner prosegue in maniera brillante la propria avventura al Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha sconfitto nettamente il francese Richard Gasquet, imponendosi in tre set con grande personalità. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il numero 124 del ranking ATP con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4 e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale francese: al terzo turno affronterà il russo Pavel Kotov.

Jannik Sinner è apparso in buona forma fisica, ormai il fastidio all’anca sembra essere alle spalle. Il 22enne è parso in controllo della situazione nel corso del match contro il transalpino e punta a trovare la miglior forma fisica nel prosieguo del torneo. Il numero 2 del mondo, che potrebbe operare il sorpasso nei confronti di Novak Djokovic e issarsi al comando delle classifiche internazionali (basta che il serbo non raggiunga l’atto conclusivo o che lo stesso azzurro approdi alla finale), sta inseguendo un risultato di lusso dopo un eccellente primo quadrimestre culminato con l’apoteosi agli Australian Open.

Il risultato odierno ha un importante risvolto dal punto di vista sportivo, ma offre anche un certo interesse dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria al secondo turno del Roland Garros? Il successo contro Gasquet ha garantito un assegno da 158.000 euro.

Come aumenta il montepremi avanzando nel torneo? Vediamo tutti i premi turno per turno. Il passaggio agli ottavi di finale viene premiato con 250.000 euro, l’ingresso ai quarti di finale assicura 415.000 euro, l’approdo in semifinale viene pagato 650.000 euro, il finalista perdente si consolerà con 1,2 milioni di euro, il vincitore del Roland Garros festeggerà con 2,4 milioni di euro.

