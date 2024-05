Quando può diventare n.1 Sinner nel ranking ATP? Padrone del proprio destino e gli avversari che troverà Djokovic

Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic stanno duellando a distanza per il numero 1 ATP del 10 giugno 2024, quando verrà aggiornato il ranking mondiale al termine del Roland Garros: l’azzurro è padrone del proprio destino.

Sinner, infatti, arrivando in finale sarebbe certo di essere il nuovo numero 1 del mondo dal prossimo 10 giugno, anche in caso di sconfitta nell’ultimo atto per mano del serbo, il quale non riuscirebbe comunque ad agganciare l’azzurro.

Il tennista italiano, però, potrebbe anche semplicemente aspettare un passo falso di Djokovic per fare festa: in caso di eliminazione del serbo prima della finale, l’azzurro sarebbe già certo di approdare in vetta alla graduatoria.

Nel caso in cui Djokovic, invece, perda in finale, Sinner dovrà essere arrivato in semifinale per poter scalzare il balcanico dal numero 1 del ranking mondiale. Nel caso non si verificasse nessuna di queste tre ipotesi, la festa per Sinner sarebbe rinviata, probabilmente a Wimbledon.

Sulla strada verso la finale, Djokovic troverà lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno e poi potrebbe sfidare Lorenzo Musetti nel terzo. Agli ottavi possibile incrocio con lo statunitense Tommy Paul, ed ai quarti con il norvegese Casper Ruud, mentre il penultimo atto potrebbe essere contro il tedesco Alexander Zverev.

JANNIK SINNER DIVENTA NUMERO 1 ATP SE…