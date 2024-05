Quando inizia la Nations League di volley maschile? Calendario partite dell’Italia, date, orari, tv

L’Italia farà il proprio esordio nella Nations League 2024 di volley maschile a Rio de Janeiro (Brasile). L’avventura degli azzurri nella prestigiosa competizione internazionale scatterà in terra sudamericana, dove i ragazzi del CT Fefé De Giorgi saranno impegnati dal 22 al 26 maggio. Si tratta della prima di tre tappe della manifestazione itinerante, al termine delle quali conosceremo le otto qualifiche alla Final Eight che assegnerà il titolo.

Il torneo ha una valenza enorme perché al termine della fase preliminare verrà chiuso il ranking FIVB e così conosceremo le ultime cinque ammesse alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia è diretta interessata, visto che non è riuscita a staccare il pass attraverso il torneo di qualificazione disputato l’anno scorso e dunque dovrà ricorrere al ripescaggio attraverso la graduatoria internazionale, in cui il Bel Paese è fortunatamente ben messo.

L’Italia farà il proprio debutto nella giornata di mercoledì 22 maggio (ore 22.30 italiane) contro la Germania. Impegno da non sottovalutare. La nostra Nazionale tornerà poi in scena venerdì 24 maggio (ore 22.30) per incrociare il sempre rognoso Iran e sabato 25 maggio (ore 19.00) per la sfida da prendere con le pinze contro il Giappone. Grande chiusura domenica 26 maggio (ore 15.00) quando l’Italia affonterà il Brasile: match da brividi contro i padroni di casa.

Le due successive trasferte saranno a Ottawa (Canada, 6-9giugno) contro Francia, USA, Cuba, Olanda e a Lubiana (Slovenia, 19-23 giugno) contro Polonia, Bulgaria, Slovenia, Turchia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia nella Nations League 2024 di volley maschile. Tutti gli orari sono italiani.

CALENDARIO PARTITE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Mercoledì 22 maggio

22.30 Italia vs Germania (a Rio de Janeiro)

Venerdì 24 maggio

22.30 Italia vs Iran (a Rio de Janeiro)

Sabato 25 maggio

19.00 Italia vs Giappone (a Rio de Janeiro)

Domenica 26 maggio

15.00 Italia vs Brasile (a Rio de Janeiro)

Giovedì 6 giugno

02.00 Italia vs Francia (a Ottawa)

22.30 Italia vs USA (a Ottawa)

Venerdì 7 giugno

17.00 Italia vs Cuba (a Ottawa)

Domenica 9 giugno

17.00 Italia vs Olanda (a Ottawa)

Mercoledì 19 giugno

20.30 Italia vs Polonia (a Lubiana)

Giovedì 20 giugno

16.30 Italia vs Bulgaria (a Lubiana)

Sabato 22 giugno

20.30 Italia vs Slovenia (a Lubiana)

Domenica 23 giugno

16.30 Italia vs Turchia (a Lubiana)

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: palinsesto da definire.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati; altre possibili reti da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport.