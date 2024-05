Quando gioca Sinner gli ottavi a Parigi: data, programma, tv, avversario

Domenica 2 giugno, tornerà in campo per gli ottavi di finale del main draw del singolare maschile del Roland Garros 2024 di tennis l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, che sfiderà il vincente della sfida tra il padrone di casa transalpino Corentin Moutet e l’austriaco Sebastian Ofner.

Contro il transalpino si tratterebbe di una prima volta assoluta, mentre contro l’austriaco Sinner ha vinto la finale del Challenger di Ortisei nel 2019, imponendosi per 6-2 6-4. Non ci sono, invece, precedenti sul circuito maggiore neppure con Ofner.

La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Domenica 2 giugno

Campo ed ordine di gioco da definire

Jannik Sinner (Italia, 2) – Corentin Moutet (Francia) o Sebastian Ofner (Austria)- Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport