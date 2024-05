Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Selva di Val Gardena-Passo del Brocon: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi mercoledì 22 maggio va in scena la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 159 km da Selva di Val Gardena a Passo del Brocon. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e si entra nel vivo della terza settimana di gara con una giornata decisamente impegnativa, caratterizzata da ben 4.200 metri di dislivello altimetrico.

Si tratta del classico tappone alpino con ben cinque GPM da affrontare: Passo Sella (8,9 km al 7,4% di pendenza media con punte dell’11%), Passo Rolle (19,8 km al 4,8% con picchi del 10%), Passo Gobbera (terza categoria), Passo Brocon (13,3 km al 6,5% con punte del 12%), salita finale al Passo Brocon (11,8 km al 6,6% con picchi del 13%) per giungere sul traguardo. Si tratta di un continuo saliscendi, senza un metro di pianura e senza la possibilità di rifiatare.

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Trentino Alto Adige. Vengono attraversate le province di Trento e Bolzano. Partenza alle ore 12.25, arrivo attorno alle ore 16.50-17.30 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Mercoledì 22 maggio

Ore 12.25 Partenza

Ore 16.50-17.30 (circa) Arrivo

SELVA DI VAL GARDENA-PASSO DEL BROCON GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI BOLZANO: Selva di Val Gardena, Pian de Gralba, Passo Sella.

PROVINCIA DI TRENTO: Canazei, Campitello di Fassa, Pera di Fassa, Pozza di Fassa, Moena, Predazzo, Bellamonte, Paneveggio, Passo Rolle, San Martino di Castrozza, Siror, Fiera di Primiero, Imer, Passo Gobbera, Zortea, Prade, Canal San Bovo, Ponte di Ronco, Albergo Passo Brocon, Funivie Lagorai, Castello Tesino, Pieve Tesino, Villaggio De Gasperi, Val Malene, Passo Brocon.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.