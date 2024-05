Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa San Francesco al Campo-Santuario di Oropa: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi domenica 5 maggio va in scena la seconda tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 161 km da San Francesco al Campo a Santuario di Oropa. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata che si preannuncia molto avvincente, con il primo arrivo in salita che potrebbe già disegnare sensibilmente la classifica generale.

Dopo i primi cento chilometri relativamente tranquilli, andranno affrontati i GPM di terza categoria di Oasi Zegna e Nelva, per arrivare a Biella. Quando si transiterà per il capoluogo di provincia mancheranno 11 chilometri e saranno tutti in salita verso il Santuario di Oropa: 11,8 chilometri al 6,2% di pendenza media con una massima del 13%. La seconda tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Piemonte. Vengono attraversate le province di Torino, Vercelli e Biella. Partenza alle ore 12.55, arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17.25 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO SAN FRANCESCO AL CAMPO-SANTUARIO DI OROPA, TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Domenica 5 maggio

Ore 12.55 Partenza

Ore 17.00-17.25 (circa) Arrivo

SAN FRANCESCO AL CAMPO-SANTUARIO DI OROPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI TORINO: San Francesco al Campo, Ciriè, Front, Favria, Rivarolo Canavese, Ozegna, San Giorgio Canavese, Caluso, Ponte di Mazzè.

PROVINCIA DI VERCELLI: Cigliano, Tronzano Vercellese, Santhià, Fornace di Crocicchio.

PROVINCIA DI BIELLA: Mottalciata, Cossato, Valdengo, Piatto, Valle San Nicolao, Campore, Valle Mosso, Crocemosso, Pray, Ossi Zegna, Viebolche, Mosso Santa Maria, Picco, Pianezze, Nelva, Andorno Micca, Tollegno, Biella, Favaro, Santuario di Oropa.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.