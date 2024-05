Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Foiano di Val Fortore-Francavilla al mare: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi mercoledì 15 maggio va in scena l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 207 km da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata che non dovrebbe nascondere particolari insidie, sulla carta pensata per i velocisti nel cuore della seconda settimana.

Dopo aver affrontato la salita di Pietracatella (un GPM di terza categoria) dopo 48 chilometri ed essere transitati da Casacalenda, inizia la discesa che conduce a Termoli. Gli ultimi 90 chilometri saranno pianeggianti, le squadre dovrebbero organizzarsi in vista della volata in terra abruzzese.

L’undicesima tappa del Giro d’Italia si snoda tra Campania, Puglia, Molise, Abruzzo. Vengono attraversate le province di Benevento, Foggia, Campobasso, Chieti. Partenza alle ore 12.05, arrivo attorno alle ore 17.00-17.30 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Mercoledì 15 maggio

Ore 12.05 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

FOIANO DI VAL FORTORE-FRANCAVILLA AL MARE GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI BENEVENTO: Foiano di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo.

PROVINCIA DI FOGGIA: (transito presso la ss.17 e il viadotto Fiume Fortore).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO: Pietracatella, Sant’Elia a Pianisi, Ripabottoni, Bonefro, Casacalenda, Larino, San Leonardo, Termoli.

PROVINCIA DI CHIETI: San Salvo Marina, Marina di Vasto, Fossacesia Marina, Marina di San Vito, Ortona, Postilli, Francavilla al mare.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.