Dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Avezzano-Napoli: orari precisi, tutti i paesi e le province attraversati

Oggi domenica 12 maggio va in scena la nona tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 214 km da Avezzano a Napoli. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e conclude la prima settimana con una giornata in un panorama affascinante, con possibili sorprese all’orizzonte dopo una cronometro e un impegnativo arrivo in salita.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2024 DALLE 12.15

Sulla carta dovrebbe essere una tappa per velocisti, ma gli strappi di Pozzuoli e Coroglio nel finale potrebbero fare un po’ di selezione. La nona tappa del Giro d’Italia si snoda tra Abruzzo, Lazio e Campania. Vengono attraversate le province di L’Aquila, Frosinone, Latina, Caserta, Napoli. Partenza alle ore 12.00, arrivo attorno alle ore 17.00-17.30 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la nona tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Domenica 12 maggio

Ore 12.00 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

AVEZZANO-NAPOLI GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI L’AQUILA: Avezzano, Capistrello, Civitella Roveto, Civita d’Antino Scalo, Balsorano Nuovo.

PROVINCIA DI FROSINONE: Svincoli sulla ss. 690 di: Sora, Vicalvi, San Donato Val Comino, Belmonte Castello, Cassino, San Giorgio a Liri, Ausonia, Castelforte.

PROVINCIA DI LATINA: (transito su ss. 7 ter-quater).

PROVINCIA DI CASERTA: Cellole, Mondragone, Castelvolturno, San Gennaro Martinenza.

PROVINCIA DI NAPOLI: Giugliano in Campania, Licola, Cuma, Fusaro, Torregaveta, Monte di Procida, Bacoli, Mofete, Arco Felice, Pozzuoli, Coroglio, Napoli.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.