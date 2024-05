Pentathlon, Alice Rinaudo stacca il pass per la semifinale nella tappa di World Cup a Sofia

Con le qualificazioni femminili ha preso ufficialmente il via la tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di pentathlon moderno. Per l’Italia era al via una pattuglia sperimentale con le giovani Valentina Martinescu (Junior Pentathlon Asti) e Teresa Gioia (Pentafiano) assieme ad Alice Rinaudo (Fiamme Oro).

Le due esordienti si sono fermate nelle qualificazioni, mentre Alice Rinaudo ha centrato la qualificazione. Nel gruppo “C” infatti ha terminato in settima posizione con 1069 punti, mentre Valentina Martinescu non è andata oltre ventitreesima piazza a 972. Nel gruppo “B” invece si ferma in ventiduesima posizione Teresa Gioia che ha terminato con 972 punti. Nel gruppo “A”, che non vedeva italiane in gara, miglior punteggio per la spagnola Laura Heredia con 1065.

Cosa prevede ora il programma del fine settimana di Sofia? Domani, giovedì 9 maggio vedremo le qualificazioni maschili (scherma, nuoto, laser run), quindi andrà in scena il ranking round di scherma femminile. Venerdì 10 maggio andrà in scena la semifinale femminile (scherma bonus round, nuoto, laser run), quindi il ranking round di scherma maschile.

Sabato 11 maggio toccherà alla semifinale maschile (scherma bonus round, nuoto, laser run), quindi domenica 12 maggio sarà il grande giorno delle finali maschili e femminili. Il programma si concluderà lunedì 13 maggio con la staffetta mista.