Pentathlon, Alice Sotero centra l’accesso all’atto conclusivo della Finale della World Cup di Ankara

Notizie agrodolci per l’Italia dalla Finale nella World Cup Final 2024 di pentathlon moderno, in corso ad Ankara (Turchia). Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ha superato la semifinale centrando l’accesso alla finale in programma sabato 25 maggio, mentre Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) non è riuscita a fare lo stesso, anche per colpa di un problema alla gamba destra. Ad ogni modo l’azzurra è riuscita a portare a termine la gara e ha guadagnato punti preziosi per il Ranking Olimpico.

Come sono andate le semifinali? Nella “A” Alice Sotero ha chiuso al terzo posto con 1376 punti preceduta dall’egiziana Salma Abdelmaksoud e Mariya Gnedtchik entrambe a 1378 punti.

Nella semifinale “B”, invece, Alessandra Frezza ha concluso in undicesima posizione con 1359 punti, mentre davanti si sono piazzate la lituana Gintare Venckauskaite, l’ungherese Blanka Guzi e la turca Ilke Ozyuksel tutta a 1378 punti.

Cosa prevede il programma dei prossimi giorni? Domani, venerdì 24 maggio, toccherà alle semifinali maschili, al via alle ore 09.00, con Matteo Cicinelli (Carabinieri) che nel Ranking Round di scherma disputato ieri ha totalizzato 225 punti, e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) che ha chiuso a 205.