Pallamano, i convocati dell’Italia per il doppio confronto decisivo contro Montenegro per la qualificazione ai Mondiali

Si avvicina il momento della verità per la Nazionale italiana maschile di pallamano, che si appresta ad affrontare settimana prossima il terzo e ultimo turno di qualificazione alla fase finale dei Campionati Mondiali 2025. L’Italia sfiderà il temibile Montenegro in un doppio confronto da brivido, con la sfida d’andata in casa al Pala San Giacomo di Conversano giovedì 9 maggio ed il ritorno a Podgorica domenica 12 maggio.

Il DT azzurro Riccardo Trillini ha diramato la lista dei 17 giocatori selezionati, che si ritroveranno in raduno a Conversano a partire dal 5 maggio. Due novità da segnalare rispetto alle ultime partite con il Belgio: il rientro di Gianluca Tapiran tra le ali sinistre e la convocazione di Gabriele Sontacchi a completamento della batteria dei pivot.

Appuntamento con la storia dunque per l’Italia, alla ricerca di una storica seconda qualificazione alla rassegna iridata dopo quella del 1997. Gli avversari balcanici, reduci dal 14° posto agli ultimi Europei, sono però i favoriti per il passaggio del turno. Di seguito l’elenco completo dei convocati della Nazionale azzurra per il doppio confronto con Montenegro:

CONVOCATI ITALIA TERZO TURNO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2025

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils).

ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Ego Sassari), Davide Pugliese (AD – 2001 – Sidea Group Fasano).

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Trimo Trebnje\SLO), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Selestat\FRA), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Raimond Ego Sassari), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA).

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC\FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Brixen).