Pagelle MotoGP, GP Francia 2024: Bagnaia perde il corpo a corpo con Martin e Marquez

LE PAGELLE DEL GP FRANCIA 2024

Jorge Martin 9: weekend eccezionale a Le Mans con pole position, primo posto nella Sprint e vittoria. La gara non è stata però un assolo, anzi. Bagnaia ha preso il comando delle operazioni sin dall’inizio, ma lo spagnolo del Team Pramac è stato più efficace negli ultimi giri completando il sorpasso e resistendo fino in fondo agli attacchi dei suoi inseguitori.

Marc Marquez 9,5: il miglior pilota della domenica a Le Mans. Da 13° a 2°, proprio come nella Sprint, ma questa volta senza una partenza clamorosa (seppur comunque positiva, con 4-5 posizioni guadagnate) e rientrando addirittura in lotta per il successo con una lunga serie di duelli e sorpassi aggressivi ma non eccessivi. All’ultimo giro si inventa una staccata capolavoro per sorprendere Bagnaia, prendendosi altri punti preziosi in campionato e lanciando segnali importanti alla Ducati.

Francesco Bagnaia 6: non potendo contare sulla continuità di un Bastianini e facendo tanta fatica a brillare nelle Sprint, l’unico modo per tenere testa a questo Martin nel Mondiale è vincere il maggior numero possibile di Gran Premi la domenica. Di certo, per ambire al tris iridato, non può permettersi di perdere uno scontro diretto per il successo nel suo terreno di caccia preferito (la gara lunga) proprio con Martinator facendosi inoltre infilare da Marquez nel finale. Podio amaro per Pecco in Francia dopo l’apoteosi di Jerez.

Enea Bastianini 8: da decimo a quarto. Una rimonta convincente ed un altro solido risultato nella top5 di domenica, ma in questo caso prevale il rammarico per un possibile podio o primo posto buttato via tra la qualifica e l’errore nel sorpasso ad Aleix Espargarò che gli è costato un long lap penalty. Nel finale era ampiamente il più veloce in pista, ma i primi tre erano ormai irraggiungibili.

Maverick Viñales 7: dopo la prestazione opaca di Jerez, si riscatta a Le Mans con una buona quinta posizione alle spalle del poker Ducati. La chiave, per lui ed in generale per Aprilia, sarà quella di trovare una maggiore costanza di rendimento da pista a pista per poter davvero sognare qualcosa di importante anche in chiave Mondiale.

Pedro Acosta 5: il ‘Tiburón de Mazarrón’ ricorda a tutti di essere umano e soprattutto di essere un rookie in top class. Anche a Le Mans ha messo in evidenza un potenziale elevato, confermando la sua estrema competitività in sella alla KTM. Questa volta però ha un po’ esagerato in gara, forzando troppo una staccata e cadendo al secondo giro in un tentativo di sorpasso.

Marco Bezzecchi 4: uscire con zero punti dal weekend di Le Mans è veramente uno spreco per il romagnolo del Team Pertamina Enduro VR46. Dopo aver buttato via una comoda top3 nella Sprint, scivola anche in gara mentre stava cercando di rimediare ad una partenza non felice.