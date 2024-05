Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Catalogna 2024: Bagnaia cade all’ultimo giro, vittoria sfumata

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla celeberrima pista transalpina.

Francesco Bagnaia stava per involarsi verso la vittoria nella Sprint Race del GP di Catalogna. Il due volte Campione del Mondo si trovava comodamente in testa e stava per imporsi in una gara veloce per la prima volta in stagione. Il centauro piemontese è però caduto nel corso dell’ultimo giro, quando ormai il successo era in tasca. Il ribattezzato Pecco era scattato brillantemente in sella alla Ducati ufficiale, ma ha poi subito i sorpassi di Raul Fernandez, Brad Binder e Petro Acosta. I primi due sono caduti in serie quando erano soli al comando, Bagnaia ha poi vinto il braccio di ferro con lo spagnolo e stava per fare festa, quando invece è finito nella ghiaia.

Aleix Espargarò ha ringraziato e ha vinto in sella alla Aprilia, lasciandosi alle spalle Marc Marquez, risalito dalla quattordicesima piazza con la Ducati del Team Gresini. Pedro Acosta ha completato il podio con la GasGas, mentre Jorge Martin ha chiuso in quarta piazza e si conferma leader del Mondiale. Enea Bastianini quinto con l’altra Ducati ufficiale a precedere Fabio Di Giannantonio, Jack Miller e Maverick Vinales. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Catalogna 2024, tappa del Mondiale MotoGP.

CLASSIFICA SPRINT RACE GP CATALOGNA MOTOGP 2024

1 12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 20’01.478 167.4

2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’02.370 167.3 0.892

3 7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’02.647 167.2 1.169

4 6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 20’03.625 167.1 2.147

5 5 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’04.458 167.0 2.980

6 4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’06.101 166.8 4.623

7 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’09.562 166.3 8.084

8 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’09.723 166.3 8.245

9 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’10.121 166.2 8.643

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’10.719 166.1 9.241

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 20’11.015 166.1 9.537

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’14.523 165.6 13.045

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’14.677 165.6 13.199

14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’14.856 165.6 13.378

15 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’17.916 165.1 16.438

16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 20’19.478 164.9 18.000

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’26.740 163.9 25.262

18 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 20’35.229 162.8 33.751

Non classificati

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 18’20.068 167.6 1 lap

88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 15’04.033 166.9 3 laps

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 11’51.230 165.0 5 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’01.177 167.3 6 laps

25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 6’41.120 167.1 8 laps