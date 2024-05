Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Novara-Fossano, tv, streaming

La terza tappa del Giro d’Italia 2024 dovrebbe rappresentare la prima grande occasione per i velocisti, nonostante un finale che potrebbe essere movimentato con un tratto al 4% prima degli ultimi tre chilometri. C’è sicuramente grande attesa per questa prima sfida tra gli sprinter della Corsa Rosa, anche se l’ultima parte potrebbe nascondere delle insidie e portare a delle sorprese.

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Lunedì 6 Maggio

Novara – Fossano, 166 km

PERCORSO TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Si tratta della prima grande occasione per i velocisti. C’è qualche piccolo strappo come quello Lu e Cherasco, quest’ultimo situato ad una ventina di chilometri dal traguardo, ma che non dovrebbero assolutamente creare problemi agli sprinter. Il finale comunque non è da sottovalutare, con i treni dei velocisti che dovranno farsi trovare pronti per sfruttare al meglio questa chance e dovranno gestire al meglio il tratto al 4% prima degli ultimi tre chilometri. Potrebbe anche essere il trampolino di lancio per chi vuole provare una fuga in solitaria.

ALTIMETRIA TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

FAVORITI TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Grandissima attesa per Jonathan Milan, ma lo sprinter azzurro avrà grandissimi avversari da battere come Tim Merlier, Olav Kooij, da capire il recupero fisico dopo la caduta di ieri, Fernando Gaviria, Fabio Jakobsen, Kaden Groves e Caleb Ewan. Davvero un parterre straordinario e sperano di aggiungersi anche gli italiani Alberto Dainese e Giovanni Lonardi. Il finale di tappa, però, promette delle scintille e attenzione anche ad un Filippo Ganna che può essere della partita.

ORARI TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Terza tappa: Novara – Fossano, 166 km

Partenza: 13.25

Arrivo: 17.00/17.30 circa

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

