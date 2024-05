Nuoto, Martinenghi, Lamberti e Pilato fanno centro a Barcellona. Ceccon giù dal podio nei 100 farfalla

Tappa di passaggio ma già con risultati interessanti per l’Italia del nuoto a Barcellona per la seconda tappa del Mare Nostrum affrontato senza particolare preparazione dagli azzurri che si sono presi buone soddisfazioni con tre vittorie e tanti posti sul podio.

Prestazione di spessore di Nicolò Martinenghi che vince i 50 rana con il tempo di 26″97 precedendo Ludovico Blu Art Viberti che chiude secondo in 27″31. Restando sempre alla rana successo in campo femminile nei 100 per Benedetta Pilato che, dopo l’1’07″00 del mattino si impone con il crono di 1’06″66. Nella stessa gara buon quarto posto per Martina Carraro con 1’06″99.

La terza vittoria azzurra porta la firma di Michele Lamberti che si impone nei 100 dorso con 54″02; molto bene anche il giovane Christian Bacico, quarto in 54″65. Niente podio, invece, per Thomas Ceccon che in mattinata si era cimentato anche sui 50 rana e aveva centrato la finale dei 100 farfalla dove nel pomeriggio has chiuso al quarto posto con un discreto 52″15. Da segnalare il ritorno al successo dell’ungherese Milak che si èp imposto in 50″95.

Nei 50 stile libero secondo posto per Alessandro Miressi che ha fatto segnare 22″24, cedendo solo al francese Manaudou con 21″89. Torna a farsi vedere anche il rumeno Popovici chee si aggiudica i 200 stile libero con 1’44″74. Ottavo posto per Alessandro Ragaini con 1’48″78. Nei 1500 sl l’azzurro Giovannoni ha chiuso quarto con 15’25″55 e la vittoris è andatas allo spagnolo Garach.

Nei 400 stile libero donne Linda Caponi ha toccato per quarta con 4’13″17, gara vinta dalla belga Dumont, mentre nei 50′ farfalla ottimo il secondo posto di Viola Scotto di Carlo con il tempo di 26″47, seguita da Di Liddo, quarta cvn 26″65 e da Cocconcelli quinta con 26″74. Nei 200 dorso sesto posto per Erika Gaetani con 2’13″53 e nei 200 misti Gastaldi ha chiuso quinta con 2’19″90. Domani seconda giornata