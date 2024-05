Nuoto, Arianna Bridi salta le Olimpiadi: non c’è l’idoneità agonistica

Niente da fare per Arianna Bridi: la nuotatrice azzurra non potrà prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la trentina non parteciperà ai 10 km per non aver ricevuto l’idoneità agonistica.

Queste le parole del responsabile delle acque libere, Stefano Rubaudo: “Purtroppo lo stop di Arianna Bridi ci penalizza. C’era una piccolissima speranza di recuperarla, ma la cosa buona è stata che ha avuto il tempo due mesi per metabolizzare un scelta dolorosa dopo che aveva conquistato la carta olimpica. Ora farò una prova di qualificazione agli assoluti qui a Piombino, e metterò in palio un posto con una selezione chiusa; nel senso che io ho già dato una long list di iscrizione, perciò le ragazze in competizione saranno limitate. Poi c’è la possibilità ancora di fare il tempo su 1.500 stile libero, poiché con 16’14 in piscina si può entrare come ulta ratio. La regola del fondo è che basta che l’atleta faccia quel tempo lì ovveroche rientri nella tabella Fina B”.

Un vero peccato per colei che è medaglia d’oro ai Campionati Europei di Glasgow nel 2018 nella 25 km; oro nella 5 km ai Giochi del Mediterraneo di Heraklion nel 2023; argento ai Mondiali di Doha nel 2024 nella 6 km a squadre. Uno stop dovuto a problemi cardiaci emersi durante la vista di idoneità agonistica.