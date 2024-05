Nuoto, Ahmed Hafnaoui rinuncia a Parigi 2024 e non difenderà il titolo olimpico nei 400 sl

Sulla scia di un pessimo Mondiale lo scorso febbraio in quel di Doha, Ahmed Hafnaoui avrebbe deciso di rinunciare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il nuotatore tunisino non difenderà dunque il titolo a cinque cerchi conquistato a Tokyo 2021 nei 400 metri stile libero, aumentando le chance di medaglia anche di tutti i suoi possibili avversari negli 800 e 1500 sl.

Secondo Africa Aquatics, la notizia sarebbe stata annunciata Mehrez Bousyan, il presidente del Comitato Olimpico della Tunisia, nel corso di una trasmissione televisiva ed è stata poi confermata in un secondo momento anche dallo stesso Hafnaoui. Assente dunque nella capitale francese il grande protagonista dei Mondiali 2023, in cui aveva addirittura sfiorato una clamorosa tripletta tra 400, 800 e 1500 a Fukuoka con delle prestazioni cronometriche strepitose.

Il ventunenne africano ha rivelato inoltre che non si allenerà più negli Stati Uniti, dopo aver dichiarato a febbraio di voler richiedere un visto per gli States con l’intenzione di aggregarsi a The Swim Team, gruppo di professionisti guidato da Mark Schubert in California. Hafnaoui avrebbe dovuto competere a livello collegiale con Indiana in questa stagione, tuttavia ha smesso di nuotare con la squadra dopo due meeting.