Novak Djokovic con il casco al Foro Italico: la “protezione” dopo la borraccia in testa, “è stato un incidente”

Novak Djokovic ha indossato un caschetto da ciclista per presentarsi al Foro Italico in vista dell’allenamento odierno. Il numero 1 del mondo ha optato per questa soluzione a scopo goliardico, dopo che ieri era stato colpito alla testa da una borraccia caduta inavvertitamente dalla tasca laterale dello zaino di un tifoso. Il tennista serbo ha firmato gli autografi sorridendo e si è poi diretto verso il campo per la sessione odierna, in vista del match di terzo turno in programma domani contro il cileno Alejandro Tabilo.

Novak Djokovic ha rimediato una piccola ferita alla testa, curata nell’infermeria sotto il centrale e poi in hotel. Il 24 volte Campione Slam si è coricato dopo l’una di notte, tranquillizzando i tifosi con un messaggio pubblicato sui suoi profili social: “Tante grazie per la vostra vicinanza, lo apprezzo molto. È stato un incidente, sto bene e sono nella mia stanza con il ghiaccio sulla testa. Ci vediamo domenica!“.

