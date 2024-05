Niente Stelvio al Giro d’Italia 2024: come cambia il percorso e quale diventa la Cima Coppi

Cambia il percorso della 16ma tappa del Giro d’Italia 2024, che andrà in scena martedì 21 maggio. Le recenti nevicate sul Passo dello Stelvio e il seguente aumento delle temperature non garantiscono il giusto livello di sicurezza per affrontare quell’ascesa, a causa del rischio di valanghe che aumenta in queste particolari condizioni meteo. Gli organizzatori della Corsa Rosa hanno così ridisegnato in parte la frazione che aprirà la terza settimana.

La Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana) passa così da 202 a 206 km. A Bormio (dopo 33,5 km) il gruppo imboccherà sì il Passo dello Stelvio, ma non arriverà in cima proprio per i suddetti motivi: ci si fermerà a circa 3,5 km dalla vetta e si andrà al Giogo di Santa Maria (Umbrailpass), che con i suoi 2.498 metri s.l.m. diventa la nuova Cima Coppi (ovvero il transito più alto del Giro d’Italia). Sarà una salita di 16,7 km al 7,1% di pendenza media, con una massima del 15%.

A quel punto si entrerà in Svizzera e si rimarrà in territorio elvetico per 18 chilometri. La discesa proseguirà sostanzialmente per altri 70 km, fino a Lana. Tratto pianeggiante per 34 km, fino a Prato all’Isarco, dove inizierà la salita che condurrà a Passo Pine (23,3 km al 4,7% di pendenza media con punte del 15%, gli ultimi sei chilometri sono impegnativi). Transitati sul GPM di prima categoria ci saranno circa 2000 metri di discesa verso Ortisei, per poi affrontare l’ultima salita verso il traguardo: 7,6 km al 6,1% di pendenza media con massime del 15%.